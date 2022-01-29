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Автор Николай Ткаченко

Инфекционист назвал две группы людей, для которых "омикрон" наиболее опасен

Здоровье

Число заражённых новым штаммом коронавируса "омикрон" в России растёт, но процент госпитализаций при этом остаётся более-менее стабильным. Можно ли говорить о том, что "омикрон" действительно не так опасен и протекает легко? Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в эфире ток-шоу "Своя правда" на канале НТВ.

Инфекционист назвал две группы людей, для которых "омикрон" наиболее опасен

Эксперт заметил, что всё немного не так, как кажется. По его мнению, "омикрон" дойдёт до всех, даже привитых и переболевших, и это надо иметь в виду.

По факту, "омикрон" не так опасен для тех, кто имеет в той или иной степени выработанный иммунитет, — в результате вакцинации или болезни, пояснил врач. В таком случае сохраняется Т-клеточная память и "омикрон" не доходит до внутренних органов и не вызывает серьёзных осложнений.

Однако "омикрон" опасен для двух групп людей, добавил специалист. К первой относятся люди старше 65 лет, у которых иммунитет нестойкий и может разрушаться, и которые не прошли ревакцинацию.

По словам доктора, в госпиталях сейчас лежат как раз люди пожилого возраста, тогда как в случае с "дельтой" это в основном были молодые люди.

Вторая группа, требующая сейчас пристального внимания, — это дети, так как они не болели коронавирусной инфекцией активно и выраженно до этого, отметил доктор.

Он рассказал, что в более выраженной форме болезнь протекает у детей до 5 лет. У них может развиться дыхательная недостаточность, и они требуют госпитализации. В возрасте от 5 до 12 лет дети переносят коронавирус как обычное ОРВИ. А с 12 лет — в различных формах с таким же процентным соотношением, как и взрослые по рискам определенных осложнений.

"И вот это как раз и требует подготовки и настороженности. Я надеюсь, что подготовились регионы к тому, что будет рост детской заболеваемости и открыли дополнительные мощности именно для детского населения", — заключил Тимаков.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
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