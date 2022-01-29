Инфекционист назвал две группы людей, для которых "омикрон" наиболее опасен

Число заражённых новым штаммом коронавируса "омикрон" в России растёт, но процент госпитализаций при этом остаётся более-менее стабильным. Можно ли говорить о том, что "омикрон" действительно не так опасен и протекает легко? Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в эфире ток-шоу "Своя правда" на канале НТВ.

Эксперт заметил, что всё немного не так, как кажется. По его мнению, "омикрон" дойдёт до всех, даже привитых и переболевших, и это надо иметь в виду.

По факту, "омикрон" не так опасен для тех, кто имеет в той или иной степени выработанный иммунитет, — в результате вакцинации или болезни, пояснил врач. В таком случае сохраняется Т-клеточная память и "омикрон" не доходит до внутренних органов и не вызывает серьёзных осложнений.

Однако "омикрон" опасен для двух групп людей, добавил специалист. К первой относятся люди старше 65 лет, у которых иммунитет нестойкий и может разрушаться, и которые не прошли ревакцинацию.

По словам доктора, в госпиталях сейчас лежат как раз люди пожилого возраста, тогда как в случае с "дельтой" это в основном были молодые люди.

Вторая группа, требующая сейчас пристального внимания, — это дети, так как они не болели коронавирусной инфекцией активно и выраженно до этого, отметил доктор.

Он рассказал, что в более выраженной форме болезнь протекает у детей до 5 лет. У них может развиться дыхательная недостаточность, и они требуют госпитализации. В возрасте от 5 до 12 лет дети переносят коронавирус как обычное ОРВИ. А с 12 лет — в различных формах с таким же процентным соотношением, как и взрослые по рискам определенных осложнений.

"И вот это как раз и требует подготовки и настороженности. Я надеюсь, что подготовились регионы к тому, что будет рост детской заболеваемости и открыли дополнительные мощности именно для детского населения", — заключил Тимаков.

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