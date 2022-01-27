Спад заболеваемости коронавирусом, в том числе и новым штаммом "омикрон", возможен уже к концу февраля, заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

Как отметил Захаров, прогноз он и его группа составляли по самостоятельно разработанной системе:

Как отметил эксперт, такой алгоритм вычисления позволяет спрогнозировать распространения вируса в срок до месяца.

"В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч. Рост заболеваемости в России с учётом влияния штамма "омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдёт на спад ближе к концу февраля", — пояснил Захаров в беседе с РИА Новости.

К первому февраля в России ежесуточная заболеваемость может достигнуть 85 тысяч. А общее количество болеющих коронавирусом "перевалить" за отметку 1 млн 200 тысяч человек.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.