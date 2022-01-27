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Автор Екатерина Широкова

Математики просчитали, когда пандемия пойдёт на спад

Здоровье

Спад заболеваемости коронавирусом, в том числе и новым штаммом "омикрон", возможен уже к концу февраля, заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.

Математики просчитали, когда пандемия пойдёт на спад

Как отметил Захаров, прогноз он и его группа составляли по самостоятельно разработанной системе:

  • "подтверждённые случаи",
  • "инфицированные",
  • "исключённые" (те, кто выздоровел и летальные случаи).

Как отметил эксперт, такой алгоритм вычисления позволяет спрогнозировать распространения вируса в срок до месяца.

"В середине второй декады февраля число выявленных случаев в сутки может шагнуть за отметку в 120 тысяч. Рост заболеваемости в России с учётом влияния штамма "омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдёт на спад ближе к концу февраля", — пояснил Захаров в беседе с РИА Новости.

К первому февраля в России ежесуточная заболеваемость может достигнуть 85 тысяч. А общее количество болеющих коронавирусом "перевалить" за отметку 1 млн 200 тысяч человек.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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