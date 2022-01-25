EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "омикрона" для детей

Здоровье

В Роспотребнадзоре озвучили цифры, связанные с детской заболеваемостью штаммом COVID-19 "омикрон". В Сети расценили данную информацию как первый шаг к вакцинации детей от коронавируса.

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "омикрона" для детей

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в последнее время существенно возрос процент детей, заболевших штаммом "омикрон".

"Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидемиологический процесс составляла 10-11 процентов. Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в пятнадцати процентах случаев. Большая частота вовлечения детей говорит о том, что "омикрон" более заразен для всех возрастных категорий", — цитирует слова Горелова издание "Собеседник".

Интернет-пользователей насторожил не сам факт болезни детей, а предположение о том, что государство готовит почву к вакцинации от коронавируса подрастающего поколения.

В обществе по-прежнему сильны предубеждения по поводу вакцины от COVID-19. Особенно ожесточёнными получаются дискуссии, в которых речь идёт об обязательных прививках от коронавируса детей.

"Ну что ж, посмотрим какие будут их дальнейшие действия";

"Родителей запугивают";

"Дети, кстати, также очень часто болеют ОРВИ, особенно зимой";

"Это нормальное явление для зимнего периода", — писали в Сети.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Омикрон» может быть крайне опасен для детей
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Песков: в Кремле обеспокоены нагнетанием напряжённости со стороны США
В Кремле ответили на заявление Кадырова об Украине: сейчас решает Путин
Минэнерго Белоруссии заявило об оказании аварийной помощи энергосистеме Украины
Аналитик Суздальцев: Москва проведёт молниеносную спецоперацию на Украине
Доктор Мясников сравнил "омикрон" с "желудочным гриппом"
Порошенко опозорился перед украинцами: "Мы за единство на словах, а не на деле"
Тренировочный лавинно-спасательный полигон на "Роза Хутор" возобновил работу
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "омикрона" для детей
Президент Белоруссии Лукашенко: "Никакой войнушки я не хотел бы"
Число госпитализаций больных COVID-19 в РФ выросло за сутки более чем в 2 раза
Последние материалы
Порошенко опозорился перед украинцами: "Мы за единство на словах, а не на деле"
Тренировочный лавинно-спасательный полигон на "Роза Хутор" возобновил работу
Психотерапевт: информация о Казахстане пока не для всеобщего обозрения
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "омикрона" для детей
Президент Белоруссии Лукашенко: "Никакой войнушки я не хотел бы"
Число госпитализаций больных COVID-19 в РФ выросло за сутки более чем в 2 раза
Молодой жене Градского приходилось распродавать вещи через "Авито"
Терапевт объяснила, как уменьшить риск заражения "омикроном" через глаза
Кадыров: "На месте президента РФ Путина давно бы забрал Украину"
В РФ приостановили закупки и поставки "Эпиваккороны"
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Ирина Шлионская Космическая техника существовала ещё в древности и средневековье Ирина Шлионская Любовь Степушова ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику Любовь Степушова Ирина Гусакова Женщины Афганистана: "Норвегия нас предала" Ирина Гусакова
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Мир. Новости мира
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Мир. Новости мира
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников