В Роспотребнадзоре рассказали об опасности "омикрона" для детей

В Роспотребнадзоре озвучили цифры, связанные с детской заболеваемостью штаммом COVID-19 "омикрон". В Сети расценили данную информацию как первый шаг к вакцинации детей от коронавируса.

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в последнее время существенно возрос процент детей, заболевших штаммом "омикрон".

"Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидемиологический процесс составляла 10-11 процентов. Применительно к "омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в пятнадцати процентах случаев. Большая частота вовлечения детей говорит о том, что "омикрон" более заразен для всех возрастных категорий", — цитирует слова Горелова издание "Собеседник".

Интернет-пользователей насторожил не сам факт болезни детей, а предположение о том, что государство готовит почву к вакцинации от коронавируса подрастающего поколения.

В обществе по-прежнему сильны предубеждения по поводу вакцины от COVID-19. Особенно ожесточёнными получаются дискуссии, в которых речь идёт об обязательных прививках от коронавируса детей.

"Ну что ж, посмотрим какие будут их дальнейшие действия"; "Родителей запугивают"; "Дети, кстати, также очень часто болеют ОРВИ, особенно зимой"; "Это нормальное явление для зимнего периода", — писали в Сети.

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