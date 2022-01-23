Фаучи: "омикрон" беспощаден там, где нет коллективного иммунитета

Советник по здравоохранению Белого дома Энтони Фаучи считает, что пик заболеваемости "омикрон"-штаммом коронавируса придётся на середину февраля, отметив при этом, что "имея дело с этим вирусом, нельзя быть уверенным в чём бы то ни было до конца".

В воскресном интервью ABC он признал, что "показатели вакцинации не окажут существенного влияния на уровень инфицирования "омикроном", но не исключено, что те страны, которые "недостаточно привиты" могут столкнуться с "немного большей болью и страданиями при госпитализации".

В качестве примера того, что вакцинация работает против "омикрона", Фаучи привёл данные Израиля, Южной Африки и Великобритании:

"Они достигли пика и показатели заражений там начинают довольно резко снижаться”, — сказал советник Белого дома, подчеркнув, что "вакцинации могут предотвратить самые серьезные побочные эффекты "омикрона".

По его словам, это вселяет уверенность в том, что после этой волны COVID может быть "по существу интегрирован в общие респираторные инфекции, с которыми мы научились жить”.

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