Песков о ситуации с "омикроном" в РФ: "Никакие локдауны не обсуждаются"

В Кремле пока не обсуждают инициативы по введению локдаунов на территории РФ в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако государственный деятель допустил, что на уровне регионов из-за резкого всплеска заболеваемости могут быть введены дополнительные ограничительные меры.

"Никакие локдауны в масштабах всей страны не обсуждаются. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях руководителей регионов", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он пояснил, что в каждом субъекте РФ складывается своя эпидемиологическая обстановка по COVID-19. Официальный представитель Кремля подчеркнул: ситуация меняется быстро из-за специфики "омикрона", поэтому губернаторы в случае необходимости могут реализовывать свои полномочия.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что после праздников страну ждут новые всплески заболеваемости коронавирусом.

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