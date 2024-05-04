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Скандал с имуществом замминистра обороны РФ: от элитных пентхаусов до дорогих авто

Кум арестованного заместителя Шойгу владел пентхаусом у Третьяковки за ₽600 млн

2:00
Недвижимость

Тимур Иванов, заместитель министра обороны России, подозреваемый в коррупции, был владельцем роскошного пентхауса в Москве, об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Кум арестованного заместителя Шойгу владел пентхаусом у Третьяковки за ₽600 млн
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Сергей Бородин обладал элитными апартаментами в историческом комплексе "Кадашевские палаты", расположенном недалеко от Третьяковской галереи в здании XVIII века. Площадь квартиры составляла 600 квадратных метров, а ее стоимость оценивалась в 600 миллионов рублей.

В 2019 году родственник замминистра купил загородный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в деревне Липки. Через два года Бородин приобрел еще 12 участков в престижном поселке Панкратово в Тверской области, общей площадью 16 тысяч квадратных метров.

Журналисты выяснили, что Бородин был зарегистрирован владельцем двух автомобилей — Audi A3 Limousine и BMW X5 xDrive40i. Вместе с бывшей женой Иванова он также управлял микрофинансовой компанией, от которой успел избавиться к началу расследования.

Ранее сообщалось, что Иванов владел усадьбой Волконская-фон Мекк XIX века, но на самом деле она была записана на личного водителя его бывшей супруги. В этом особняке, как предполагают исследователи, жил Мастер из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". На самом деле, Иванов проживал в особняке на Рублевке, стоимостью один миллиард рублей.

Тимур Иванов был арестован по обвинению в получении взятки. В министерстве он отвечал за строительство и ремонт военных объектов, и, по данным следствия, участвовал в коррупционной схеме по заключению контрактов на строительство Национального центра управления обороной. Сергей Бородин также подозревается в соучастии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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