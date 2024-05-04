Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хавьер Мендес возглавил финальный этап подготовки HFC FIGHT SHOW
О развитии страхового рынка
У блогерши Лерчек обнаружили новый долг перед ФНС в 20 млн рублей
Кум арестованного заместителя Шойгу владел пентхаусом у Третьяковки за ₽600 млн
Лера Кудрявцева в шоу "Звезды" высмеяла ягодицы Филиппа Киркорова
Nature Communications: названа причина, по которой мозг видит несуществующие объекты
"Москвич" вновь среди лидеров: возвращение в ТОП-10 самых продаваемых автомарок в РФ
Между Африкой и Европой будет построен гигантский подводный тоннель
Анна Михалкова нарушила молчание в соцсетях и поздравила сына с днем рождения
Как сажать картофель по Митлайдеру на даче

Плюсы оригинальной посадки картофеля

2:08
Садоводство » Овощи

Для того, чтобы получить хороший урожай картофеля, необходимо правильно подготовить почву и провести посадку. В этой статье мы расскажем о методе посадки картофеля по Митлайдеру, который позволяет получить высокие урожаи даже на небольших участках.

Плюсы оригинальной посадки картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Метод Митлайдера был разработан американским садоводом Джоэлом Митлайдером в середине XX века. Он основан на принципе мульчирования, то есть покрытия почвы слоем органического материала. Этот метод позволяет сохранить влагу в почве, предотвратить рост сорняков и улучшить ее структуру.

Перед посадкой картофеля необходимо подготовить почву. Сначала нужно очистить участок от сорняков и камней. Затем рекомендуется пролить почву водой и оставить на несколько дней для ее увлажнения. После этого можно приступать к посадке.

Для посадки картофеля по Митлайдеру необходимо выкопать канавки глубиной около 10 см и шириной около 30 см. Расстояние между канавками должно быть около 60 см. Затем в канавки необходимо положить семенной картофель, оставляя между клубнями расстояние около 30 см. После этого картофель нужно накрыть слоем органического материала, например, соломы, опилок или травы. Толщина слоя должна быть около 10 см.

Органический материал выполняет несколько функций. Во-первых, он сохраняет влагу в почве, что особенно важно в период засухи. Во-вторых, он предотвращает рост сорняков, что позволяет картофелю получить больше питательных веществ из почвы. В-третьих, органический материал разлагается и обогащает почву питательными веществами, что положительно сказывается на росте и развитии растений.

После посадки картофеля по Митлайдеру необходимо регулярно поливать почву, чтобы она оставалась влажной. Также рекомендуется периодически подсыпать органический материал.

Посадка картофеля по Митлайдеру 2020 г. Метод работает. Проверено
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Удаляем пень с помощью соли
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Борьба с выпадением волос: как преодолеть эту проблему
МИД РФ сообщил, что Благодатный огонь начал свое путешествие по планете
Звезда "Папиных дочек" Ева Смирнова купила внедорожник за 2,3 млн рублей
Ветеринары рассказали, можно ли давать кошке молоко
Ксения Собчак взяла интервью у родных убитой в Казахстане Салтанат
Блогерша Ида Галич в свой день рождения вызывала в отель Сочи скорую помощь
Рудковская заявила о появлении морщин у Водяновой из-за активной мимики
Бывший президент Украины объявлен в розыск по линии МВД
Фильмы "Бегущий в лабиринте" получат перезапуск с новым сюжетом
США оказались в безвыходном положении из-за проблем госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников