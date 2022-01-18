Вирусолог Альтштейн: "омикрон" достигнет пика в РФ через две недели

Омикрон-штамм COVID-19 достигнет пиковых показателей в РФ через две недели, а затем ожидается спад заболеваемости. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Омикрон" достигнет пика в конце января - начале февраля

По словам доктора медицинских наук, статистика, которую удалось сформировать во время наблюдений за поведением нового варианта коронавируса в других государствах, говорит о том, что уже к концу января — началу февраля "омикрон" подойдёт к своему пику на территории России, передаёт Телеканал "360".

Однако вирусолог подчеркнул: пандемия COVID-19 на этом не закончится.

"Две недели нужны, чтобы забраться на пик. А потом начнёт снижаться — и не так уж быстро, поэтому "омикрон" ещё с нами будет", — пояснил Альтштейн.

Медик отметил, что, судя по опыту других стран, активность распространения омикрон-штамма снижается после достижения пиковых значений. В этот период в РФ ежесуточно будут выявлять до 60 тысяч случаев заражения COVID-19, считает вирусолог.

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