Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценивается в 75%

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность российской вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса примерно в 75%.

По его словам, несмотря на незначительное снижение показателей эффективности, препарат всё равно хорошо защищает пациентов от новой разновидности COVID-19.

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%", — приводит слова специалиста ТАСС.

Также Гинцбург добавил, что при ревакцинации с помощью "Спутника Лайт" пациент может получить защиту к омикрон-варианту в 100%.

В конце ноября 2021 года "омикрон" впервые выявили в Южно-Африканской республике. Как сообщили учёные ВОЗ, этот штамм распространяется гораздо быстрее, чем "дельта".

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал: после праздников страну ждут новые всплески заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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