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Автор Елена Былкина

Микробиолог рассказала о новых способах борьбы с онкологией

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сравнила иммунную систему человека с циркулярной пилой.

Микробиолог рассказала о новых способах борьбы с онкологией

Учёный объяснила, что циркулярной пилой можно выпилить ровную планочку, но можно и поранить палец.

"Вот так и человеческий организм, а точнее организм млекопитающих, включая мышей. Завел себе организм не просто циркулярную пилу, а прямо целую иммунную систему. А к ней — целый огромный набор нужных генов", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Организм, по словам микробиолога, иногда отключает систему починки нашей собственной ДНК.

"И не везде, а только в этих самых иммунных клетках, ну чтобы они злее были, чтоб антитела производили позабористее", — объяснила профессор.

Баранова отмечает, что ген, отключающий репарацию ДНК, может включаться "где попало", что приводит к накоплению мутаций, что в свою очередь увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний.

"Первый шаг к тому чтобы отключить заклинившую циркулярку — найти той самый ген, что её кодирует. Этот ген нашелся в обширном семействе FAM (для многих его членов функции до сих пор не найдены). Обретший функцию FAM72A уже направлен бигфарме для поиска ингибиторов. Есть надежда, что обнаружится молекула для выключения этой не в тему активирующейся полезняшки", — рассказала учёный.

Микробиолог отмечает, что исследователи учатся "на корню задавливать мутационный процесс" в уже образовавшихся опухолях. Такой метод поможет улучшить эффект от химиотерапии. Над этим, по словам Барановой, работают учёные из Торонто.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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