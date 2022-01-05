ВОЗ: "омикрон" может стать базой для более опасного нового штамма COVID

Растущее число случаев заражения "омикрон"-штаммом коронавируса может увеличить риск появления нового, более опасного варианта Covid-19.

С таким предупреждением выступила Кэтрин Смоллвуд, менеджер по чрезвычайным ситуациям в ВОЗ.

По её словам, хотя "омикрон" "распространяется по всему миру как лесной пожар", он по-прежнему кажется менее патогенным, чем первоначально предполагалось, что вселяет надежду на то, что пандемию можно преодолеть.

"Однако, резкий рост уровня инфицирования может иметь противоположный эффект. Чем больше распространяется "омикрон", чем больше он передается и чем больше он повторяется, тем больше вероятность того, что он создаст новый вариант, — уточнила Смоллвуд. — Стоит помнить, что "омикрон" может вызвать смерть. Хоть и немного меньше, чем Дельта, но кто может сказать, чем чреват следующий вариант?"

Тем более, что этот самый "следующий вариант" уже есть. Напомним, как сообщала ранее Pravda. Ru, он был обнаружен во Франции у человека, вернувшегося из Камеруна.

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