Новогодний сюрприз от пандемии: во Франции обнаружен новый COVID-штамм

Пока учёные всего мира ломают копья, выясняя подробности африканского "омикрон" -штамма коронавируса, во Франции заговорили о новой напасти: в Марселе обнаружили новый вариант COVID-19.

Об этом сообщает газета Heute.

В материале издания написано, что "неизвестный штамм" обнаружен у француза, приехавшего из Камеруна. И что он уже начал заражать соотечественников:

"После возвращения одного человека из поездки в Камерун двенадцать человек на юге Франции заразились неизвестным ранее вариантом. Эксперты приходят к выводу, что возбудитель может быть оттуда. Тесты показали "нетипичную комбинацию мутаций". По данным исследователей из Университета Джона Хопкинса, уровень вакцинации в Камеруне составляет всего 2,4%".

В исследовании препринта эксперты из французского правительства заявляют, что они идентифицировали "46 мутаций" в новом варианте. Сейчас французские учёные пытаются выяснить степень заразности нового штамма.

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