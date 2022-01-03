Инфекционист рассказал об оптимистичном настроении учёных по поводу "омикрона"

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что члены научного сообщества оптимистично относятся к возникновению штамма COVID-19 "омикрон". По словам специалиста, пока нет информации о частых тяжёлых проявлениях заболевания от недавно появившегося варианта инфекции.

"По "омикрону" нет вообще никаких данных о том, что этот штамм вызывает у большого количества людей тяжёлые формы болезни, требующие госпитализации, поэтому пока научное сообщество настроено по поводу этого штамма умеренно оптимистично", — отметил Вознесенский, слова которого приводит РИА Новости.

Инфекционист напомнил, что омикрон-штамм распространяется намного быстрее, чем его мутация-предшественница "дельта". По мнению эксперта, новый вариант COVID-19 следует эволюции вируса — становится максимально заразным и снижает вероятность летального исхода.

Ранее в этом интервью Вознесенский прокомментировал опасения россиян о возможном взрывном росте случаев инфицирования COVID-19 в январе. Как подчеркнул специалист, увеличение числа заболевших вирусом может возникнуть в ближайшее время. Тем не менее инфекционист заявил, что в случае с омикрон-штаммом количество госпитализаций снизится.

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