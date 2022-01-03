EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Инфекционист рассказал об оптимистичном настроении учёных по поводу "омикрона"

Здоровье

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что члены научного сообщества оптимистично относятся к возникновению штамма COVID-19 "омикрон". По словам специалиста, пока нет информации о частых тяжёлых проявлениях заболевания от недавно появившегося варианта инфекции.

Инфекционист рассказал об оптимистичном настроении учёных по поводу "омикрона"

"По "омикрону" нет вообще никаких данных о том, что этот штамм вызывает у большого количества людей тяжёлые формы болезни, требующие госпитализации, поэтому пока научное сообщество настроено по поводу этого штамма умеренно оптимистично", — отметил Вознесенский, слова которого приводит РИА Новости.

Инфекционист напомнил, что омикрон-штамм распространяется намного быстрее, чем его мутация-предшественница "дельта". По мнению эксперта, новый вариант COVID-19 следует эволюции вируса — становится максимально заразным и снижает вероятность летального исхода.

Ранее в этом интервью Вознесенский прокомментировал опасения россиян о возможном взрывном росте случаев инфицирования COVID-19 в январе. Как подчеркнул специалист, увеличение числа заболевших вирусом может возникнуть в ближайшее время. Тем не менее инфекционист заявил, что в случае с омикрон-штаммом количество госпитализаций снизится.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 сергей вознесенский
Новости
Президент РАН заявил о переходе COVID-19 в режим сезонных эпидемий гриппа
Ирина Лобачёва рассказала о разводе с Ильёй Авербухом
МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в ЕС через Украину
Инфекционист рассказал об оптимистичном настроении учёных по поводу "омикрона"
Асмус призналась, что заново открыла для себя Харламова
В Иране отказались признавать правительство "Талибана"* в Афганистане
В МИД РФ заявили о возможности затягивания сертификации "Северного потока-2"
Татьяну Навку высмеяли на центральном канале страны
Bild: Шольц намеревается встретиться с Путиным в январе
Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности
Последние материалы
МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в ЕС через Украину
Инфекционист рассказал об оптимистичном настроении учёных по поводу "омикрона"
Бессолевая диета: польза и вред
Асмус призналась, что заново открыла для себя Харламова
В Иране отказались признавать правительство "Талибана"* в Афганистане
Склерозирующая пена избавит от варикоза: лишь несколько уколов в вену
В МИД РФ заявили о возможности затягивания сертификации "Северного потока-2"
Татьяну Навку высмеяли на центральном канале страны
Bild: Шольц намеревается встретиться с Путиным в январе
Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Сердючка рассказала о дорогом подарке Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог Карасев: уникальное достижение Украины — "африканская экономика"
Мир. Новости мира
Канадского дипломата в Сети назвали "лжецом" за его слова о Путине
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Здоровье
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников