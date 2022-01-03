Эксперт Роспотребнадзора Горелов сообщил об опасном симптоме COVID-19 у детей

Замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал об опасных осложнениях коронавируса среди детей.

По его словам, коронавирусная инфекция у них может проявляться в виде "ковидных пальцев", похожих на обморожение, передаёт РИА Новости.

"Сравнительно недавно учёные описали так называемые "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение", — подчеркнул специалист.

Кроме того, в группе несовершеннолетних врачи нередко наблюдают нарушения работы желудочного-кишечного тракта после заражения коронавирусом. У некоторых пациентов выявляют проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхания.

Как отметил Горелов, тяжелее всего COVID-19 переносят дети старше семи лет. Поражение лёгких у них нередко оказывается таким же, как и у взрослых.

Эксперт Роспотребнадзора посоветовал соблюдать все эпидемиологические нормы подросткам с хроническими патологиями или врождёнными пороками.

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