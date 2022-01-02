Геннадий Онищенко: пандемия коронавируса может закончиться к маю

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что пандемия коронавируса может закончиться к маю. Разумеется, не сама по себе, а при соблюдении всех требований по противодействию COVID-19.

"До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление", — сказал Геннадий Онищенко ТАСС.

Он считает, что в настоящее время нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, нужно сосредоточиться на вакцинации от COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на 30 декабря 2021 года в России 78,7 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли почти 74,5 млн человек, уровень коллективного иммунитета — 61,8%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, коллективный иммунитет превысил 80% в Севастополе (90,2%), Санкт-Петербурге (80,9%), Чукотском автономном округе (80,7%), Карелии (80,4%). В Туве показатель достиг 78,1%, Московской области — 77,2%, Липецкой области — 75,8%, Мурманской области — 74,7% и Калининградской области — 73,3%.

Вице-премьер также отметила, что наименьшие показатели коллективного иммунитета в Дагестане (29,5%), Карачаево-Черкесии (38,6%), Кабардино-Балкарии (40,6%), Ставропольском крае (45,9%), Северной Осетии-Алании (46,5%), Адыгее (48,3%), Томской области (48,3%), Владимирской области (49,6%), Чувашии (49,8%).