Доктор Мясников рассказал о пользе назальной вакцины от омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах назальной вакцины против коронавируса. По его словам, необходимо остановить распространение вируса именно в месте проникновения — в носоглотке. Назальная вакцина поможет остановить распространение нового штамма "омикрон". Поэтому нужно начинать ее применение как можно быстрее. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.

В конце ноября Владимир Путин привился назальной вакциной. По словам президента, никаких неприятных ощущений у него не было.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина не допустит того, чтобы человек, который её сделал, стал переносчиком или распространителем коронавируса.

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