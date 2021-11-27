Гинцбург: после назальной вакцины человек не сможет быть переносчиком вируса

Александр Гинцбург, директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, сообщил, что назальная вакцина не допустит того, чтобы человек, который её сделал, стал переносчиком или распространителем коронавируса.

Такая возможность исключается благодаря тому, что после назальной вакцины антитела к инфекции начинают формироваться ещё на слизистой оболочке, объяснил Гинцбург.

"Это антитела, которые будут секретироваться, извините, как секретируется та жидкость, которая в народе называется выделениями из носа. Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител", — передаёт ТАСС его слова.

Вакцина, введённая через нос, не позволяет становиться переносчиком или распространителем, поскольку инфекция мгновенно нейтрализуется, резюмировал он.

Ранее Гинцбург заявил, что назальная вакцина не несёт негативных последствий и безопасна для детей. Он рассказал об успешных клинических испытаниях.

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