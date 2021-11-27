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Гинцбург: вакцинация детей назальной вакциной не имеет негативных последствий

Здоровье

Назальной вакциной делали прививку даже самым маленьким детям, и у них не было отмечено никаких побочных эффектов. Об успешных клинических испытаниях назальной вакцины на детях рассказал РИА Новости глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург: вакцинация детей назальной вакциной не имеет негативных последствий

Он добавил, что и сам тоже сделал прививку этой вакциной.

"Естественно, привился. И не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети наших соседей тоже привились. Все нормальные люди тоже хотят своих детей защитить", — отметил Гинцбург.

До этого замглавы НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов подтверждал безопасность, безболезненность и практически полное отсутствие побочных эффектов у назальной вакцины "Спутник V" от коронавируса. Эксперт сказал, что главная задача назальной вакцины — формирование дополнительной защиты организма путём создания иммунитета в области верхних дыхательных путей.

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Гинцбург: у назальной вакцины от COVID-19 нет побочных эффектов
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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