Песков рассказал о назальной вакцине Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что назальная прививка от коронавируса, которую сделал Владимир Путин, имела форму жидкости.

"Президент имел в виду, что речь идёт о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что Путин получил назальную вакцину на следующий день после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт". Также Песков сообщил, что у Путина не было никаких побочных эффектов от назальной вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что сделал назальную вакцину от коронавируса. На совещании с членами правительства он отметил, что никаких неприятных ощущений не почувствовал после вакцинации.

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