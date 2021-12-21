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Мясников о COVID-19 в 2022 году: "Новые штаммы будут всё более заразными"

Здоровье

Теледоктор Александр Мясников дал прогноз на 2022 год с учётом пандемии коронавируса.

Мясников о COVID-19 в 2022 году: "Новые штаммы будут всё более заразными"

Медик уверен, что россиянам не избежать новых волн COVID-19 с февраля по апрель и с июля по сентябрь с числом инфицированных в день от 50 тыс. до 80 тысяч человек.

При этом Мясников считает, что всё больше стран пойдут по "Шведскому пути" сосуществования с коронавирусом.

"Чётче обрисуется круг стран, где запрещать и давить Правительствам будет проще и выгоднее (по их внутренним соображениям), чем бороться чисто медицинскими путями. (Пример Австралия)", — написал теледоктор в своём Telegram-канале.

Врач убеждён, что скоро появляться новые эффективные вакцины.

"Новые штаммы, появляющиеся с интервалом 3-5 месяцев, будут всё более заразными, но всё более "безобидными" — скажется растущий коллективный иммунитет", — объяснил автор книг о здоровье.

Мясников считает, что скоро не будут озвучивать статистику о числе заболевших коронавирусом в день, а будут обращать внимание лишь на число смертельных случаев.

Медик не сомневается, что весь год гражданам РФ придётся носить маски

"Не потому, что они такие эффективные, а потому что "так надо"", — отметил врач.


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ДОКТОР МЯСНИКОВ: Кто врёт о смертности от коронавируса в России?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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