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Вирусолог рассказала, чем полезны тесты на COVID-19

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, как с тестами на COVID-19 изменится жизнь работающих американцев.

Вирусолог рассказала, чем полезны тесты на COVID-19

Микробиолог отмечает, что положительный тест на коронавирус является уважительно причиной не пойти на работу.

"Особенно классно, когда симптомов нет (правда, этим лайфхаком могут воспользоваться в основном привитые)", — написала профессор в своём Instagram-аккаунте.

При этом вирусолог признаёт, что тем, кто работает дистанционно, тест не всегда помогает разгрузить себя на время болезни.

"Однако у этакой полезняшки есть и обратная сторона — она касается работников на удалёнке. Опрос, проведенный среди 2000 американских ЗУМ-трудяг показал — 58% из 2000 респондентов боятся сказать работодателю что они нездоровы. Потому что могут услышать "ну ты же дома, трудись!" — объяснила учёный.

Баранова рассказала, что американцы предпочитают выпрашивать у начальства отгул без посещения врача, так как за визит придётся заплатить больше дневной зарплаты.

Так как граждане США сомневаются, что руководство им поверит на слово, то продолжают ходить на работу,

"У некоторых из них всё же оказывается "ковид" — со всеми вытекающими отсюда последствиями для соседей по офису", — отмечает вирусолог

Эксперт обращает внимание на опасность переработок, что может негативно отразиться на здоровье.

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COVID-19: имеет ли смысл сдавать тест на коронавирус?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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