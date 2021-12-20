EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ритейлеры рассказали о самых популярных подарках детям на Новый год
Россию обвинили в давлении на ЕС энергетикой, добиваясь сертификации СП-2
МИД: власти РФ допускают положительное развитие отношений с США
Экс-глава СБУ рассказал, кто кого "напрягает" и почему Украина "терпила"
Рябков: США ещё не ответили на предложения России по гарантиям безопасности
Бузова поняла, что "счастье любит тишину"
Глава СНБО Украины: у нас есть "оружие", на которое никто не обращает внимания
В Госдуме предложили сделать выходным 31 декабря на постоянной основе
Не борщом единым: украинский нардеп национализировал котлеты по-киевски

Вирусолог рассказала, столько стоит переболеть COVID-19 в США

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, во сколько простому американцу обходится попадание в больницу с тяжёлой формой коронавируса.

Вирусолог рассказала, столько стоит переболеть COVID-19 в США

Микробиолог, ссылаясь на информацию журнала JAMA Networks Open, приводит анализ расходов граждан США, которым не повезло заразиться COVID-19.

"Цифры потрясают!" — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Вирусолог поведала, что в 2020 году большинство медицинских страховых компаний отказались от всевозможных доплат, франшиз и других хитрых способов выманивания у госпитализированных граждан денег.

"Но в начале 2021 года эти скидки… отменились. Почему? Ну вот есть же вакцины, получил укол и защищен, зачем тебе еще скидка, спрашивается? Логика тут, конечно, имеется, но с прищуром", — поделилась размышлениями профессор.

Дополнительные поборы 

Баранова объяснила, что в медицинские учреждения продолжили попадать не вакцинированные дети и те, у кого уровень антител после прививки оказался низким. По этой причине десятки тысяч граждан США тяжело заболели, попали в госпитали или просто обратились в службу неотложной медицинской помощи.

"Даже при полной страховке для таких заболевших дополнительные поборы составили примерно $3800 (и $1500 для плана Medicare Advantage — то есть госстраховки для пенсионеров). При этом госпитали получили со страховых в среднем 42 200 долларов (и 21 400 долларов по скидке для пенсионеров)", — приводит цифры эксперт.

Коронавирус бьёт по лёгким и по карману

Вирусолог подчёркивает, что в этой ситуации в плюсе остались только госпитали, которые рассылают пациентам письма со счетами от врачей, а также за услуги карет скорой помощи.

"Таких дополнительных фантиков накапало в среднем по 788 долларов на пациента. Короче, треклятая ковидла ударила американцам не только по лёгким и кумполу, но и по карману", — заключила Баранова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сколько стоит лечение коронавируса COVID-19 в России, США и мире
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Рябков: США ещё не ответили на предложения России по гарантиям безопасности
Бузова поняла, что "счастье любит тишину"
Глава СНБО Украины: у нас есть "оружие", на которое никто не обращает внимания
В Госдуме предложили сделать выходным 31 декабря на постоянной основе
Не борщом единым: украинский нардеп национализировал котлеты по-киевски
Два российских аэропорта эвакуировали из-за сообщений о бомбах
В Госдуму внесён законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки
Главный тренер сборной Украины рассказал, что думает о конфликте с Россией
Стали известны итоги детского Евровидения: до "тройки" сильно не дотянули
Экс-глава Минздрава Хакасии получил срок за превышение полномочий
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.

В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Мир. Новости мира
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников