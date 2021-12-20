Вирусолог рассказала, столько стоит переболеть COVID-19 в США

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, во сколько простому американцу обходится попадание в больницу с тяжёлой формой коронавируса.

Микробиолог, ссылаясь на информацию журнала JAMA Networks Open, приводит анализ расходов граждан США, которым не повезло заразиться COVID-19.

"Цифры потрясают!" — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Вирусолог поведала, что в 2020 году большинство медицинских страховых компаний отказались от всевозможных доплат, франшиз и других хитрых способов выманивания у госпитализированных граждан денег.

"Но в начале 2021 года эти скидки… отменились. Почему? Ну вот есть же вакцины, получил укол и защищен, зачем тебе еще скидка, спрашивается? Логика тут, конечно, имеется, но с прищуром", — поделилась размышлениями профессор.

Дополнительные поборы

Баранова объяснила, что в медицинские учреждения продолжили попадать не вакцинированные дети и те, у кого уровень антител после прививки оказался низким. По этой причине десятки тысяч граждан США тяжело заболели, попали в госпитали или просто обратились в службу неотложной медицинской помощи.

"Даже при полной страховке для таких заболевших дополнительные поборы составили примерно $3800 (и $1500 для плана Medicare Advantage — то есть госстраховки для пенсионеров). При этом госпитали получили со страховых в среднем 42 200 долларов (и 21 400 долларов по скидке для пенсионеров)", — приводит цифры эксперт.

Коронавирус бьёт по лёгким и по карману

Вирусолог подчёркивает, что в этой ситуации в плюсе остались только госпитали, которые рассылают пациентам письма со счетами от врачей, а также за услуги карет скорой помощи.

"Таких дополнительных фантиков накапало в среднем по 788 долларов на пациента. Короче, треклятая ковидла ударила американцам не только по лёгким и кумполу, но и по карману", — заключила Баранова.

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