Вирусолог рассказала о зловредных антителах, убивающих защиту от вируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, почему иммунитет не срабатывает против вируса.

Анча Баранова объяснила, что чем старше люди, тем больше шансов, что у них имеются антитела к их собственным интерферонам (общее название ряда белков со сходными свойствами, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса).

"Это у них такое аутоиммунное заболевание. Только не против ткани органа, как это бывает при, например, АИТ, — а против их собственных белков — интерферонов, выделяющихся во время вирусных инфекций", — написала профессор в своём Instagram-аккаунте.

Микробилог отметила, что при попадании вируса в организм тело производит своеобразную "заглушку", потому "пистолет не стреляет".

Анализ образцов крови, взятых у почти 35000 здоровых людей, до пандемии показывает, что вредные антитела нашли:

у 0,18% лиц в возрасте от 18 до 69 лет;

у 1,1% людей в возрасте от 70 до 79 лет;

у 3,4% лиц старше 80 лет.

У людей, тяжело болеющих коронавирусом, процент зловредных антител, по информации учёных, варьируется от 9,6% до 21%.

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