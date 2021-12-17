Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, почему иммунитет не срабатывает против вируса.
Анча Баранова объяснила, что чем старше люди, тем больше шансов, что у них имеются антитела к их собственным интерферонам (общее название ряда белков со сходными свойствами, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса).
"Это у них такое аутоиммунное заболевание. Только не против ткани органа, как это бывает при, например, АИТ, — а против их собственных белков — интерферонов, выделяющихся во время вирусных инфекций", — написала профессор в своём Instagram-аккаунте.
Микробилог отметила, что при попадании вируса в организм тело производит своеобразную "заглушку", потому "пистолет не стреляет".
Анализ образцов крови, взятых у почти 35000 здоровых людей, до пандемии показывает, что вредные антитела нашли:
У людей, тяжело болеющих коронавирусом, процент зловредных антител, по информации учёных, варьируется от 9,6% до 21%.
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