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Вирусолог рассказала о зловредных антителах, убивающих защиту от вируса

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, почему иммунитет не срабатывает против вируса.

Вирусолог рассказала о зловредных антителах, убивающих защиту от вируса

Анча Баранова объяснила, что чем старше люди, тем больше шансов, что у них имеются антитела к их собственным интерферонам (общее название ряда белков со сходными свойствами, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса).

"Это у них такое аутоиммунное заболевание. Только не против ткани органа, как это бывает при, например, АИТ, — а против их собственных белков — интерферонов, выделяющихся во время вирусных инфекций", — написала профессор в своём Instagram-аккаунте.

Микробилог отметила, что при попадании вируса в организм тело производит своеобразную "заглушку", потому "пистолет не стреляет".

Анализ образцов крови, взятых у почти 35000 здоровых людей, до пандемии показывает, что вредные антитела нашли:

  • у 0,18% лиц в возрасте от 18 до 69 лет;
  • у 1,1% людей в возрасте от 70 до 79 лет;
  • у 3,4% лиц старше 80 лет.

У людей, тяжело болеющих коронавирусом, процент зловредных антител, по информации учёных, варьируется от 9,6% до 21%.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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