Роспотребнадзор: в России увеличилось количество регионов с эпидемией гриппа

За неделю ещё в десяти российских регионах зафиксировали превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом, заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, вирус "бушует" в 64 областях.

На прошлой неделе превышение заболеваемости отмечалось в 54 регионах.

"На 49-й неделе 2021 года (06.12.2021 — 12.12.2021) в целом на территории РФ уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличился по сравнению с предыдущей неделей… По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации", — говорится на сайте ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, большая часть заболевших взрослые люди и подростки.

Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России подтвердили 16 случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". В минувшую субботу медики сообщали лишь о двух пациентов с этим видом COVID-19.

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