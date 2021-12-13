Голикова: в России обнаружили 16 случаев заболевания "омикроном"

Количество случаев заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" увеличилось до 16, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, все россияне вернулись из ЮАР.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее в России заявляли о двух случаях "омикрона".

Как рассказала Pravda.Ru, глава Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в минувшую субботу с "омикроном" под наблюдением врачей находились двое вернувшихся из Африки туристов. Как тогда отметил учёный, они находятся в удовлетворительном состоянии и их жизни ничего не угрожает.

В ВОЗ отметили, что вопреки расхожему мнению, новый вид вируса менее опасен "дельты", несмотря на пониженную реакцию на вакцины. А заражённые "омикроном" люди болели бессимптомно или с симптомами лёгкой и средней тяжести.

Россия закрыла границы для прилетающих из стран ЮАР. Ранее на территорию страны можно было попасть с дипломатическим визитом или визой. По сообщению правительства, из-за распространения "омикрона" въезд из девяти государств, где началась вспышка нового штамма, запретили всем.

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