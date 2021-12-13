Вирусолог об эпидемии COVID-19 в Африке: "Хлипкие там просто не выживали"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова считает, что в Южной Африке людей от COVID-19 спасет "естественный отбор" и малярия.

Микробиолог отмечает, что коронавирус начал быстро распространяться. При этом в Южной Африке ситуация более оптимистичная, чем в США и Европе.

"В Африке и "дельта"-волны были не такие активные. Связано это с тем, что там и население помоложе, и детская смертность гораздо выше. В Африке люди находятся в лучшем состоянии здоровья. Хлипкие там просто не выживали. У нас же выживают, но попадают под удар инфекции. В Африке другой популяционный состав, пожилых людей там всего пять процентов", — цитирует слова профессора издание 74. RU.

Баранова обращает внимание на то, что в Африке свирепствует малярия, которая, как это не удивительно, ослабляет течение коронавируса.

"Выяснилось, что если у человека недолеченная малярия, то и коронавирус он переносит легче", — рассказала Баранова.

Вирусолог присоединилась к мнению о том, что "омикрон" — естественный вакцинный штамм.

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