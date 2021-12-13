EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество
Спикер Европарламента призвал поддержать жителей России. Но не всех
Постройневшая Семенович явилась в шоу "Давай поженимся"
Назван главный просчёт Байдена по отношению к России перед битвой с Китаем
Депутат Милонов призвал запретить отдых в Турции для россиян
Подписчики обрушились на Волочкову из-за смерти её кота
СМИ: база США в Сирии попала под ракетный обстрел
Беременная Нюша раскритиковала кукольных женихов: "Принцами не пахнет"
Британцы встали на сторону Путина после его слов о геноциде в Донбассе

Вирусолог об эпидемии COVID-19 в Африке: "Хлипкие там просто не выживали"

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова считает, что в Южной Африке людей от COVID-19 спасет "естественный отбор" и малярия.

Вирусолог об эпидемии COVID-19 в Африке: "Хлипкие там просто не выживали"

Микробиолог отмечает, что коронавирус начал быстро распространяться. При этом в Южной Африке ситуация более оптимистичная, чем в США и Европе.

"В Африке и "дельта"-волны были не такие активные. Связано это с тем, что там и население помоложе, и детская смертность гораздо выше. В Африке люди находятся в лучшем состоянии здоровья. Хлипкие там просто не выживали. У нас же выживают, но попадают под удар инфекции. В Африке другой популяционный состав, пожилых людей там всего пять процентов", — цитирует слова профессора издание 74. RU.

Баранова обращает внимание на то, что в Африке свирепствует малярия, которая, как это не удивительно, ослабляет течение коронавируса.

"Выяснилось, что если у человека недолеченная малярия, то и коронавирус он переносит легче", — рассказала Баранова.

Вирусолог присоединилась к мнению о том, что "омикрон" — естественный вакцинный штамм.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ОМИКРОН из Африки, чудо в Японии, вакцина в нос и котики в счастье
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Сбежавший из РФ Моргенштерн раздаривает имущество
Спикер Европарламента призвал поддержать жителей России. Но не всех
Вирусолог об эпидемии COVID-19 в Африке: "Хлипкие там просто не выживали"
Постройневшая Семенович явилась в шоу "Давай поженимся"
Назван главный просчёт Байдена по отношению к России перед битвой с Китаем
Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал
Депутат Милонов призвал запретить отдых в Турции для россиян
Подписчики обрушились на Волочкову из-за смерти её кота
СМИ: база США в Сирии попала под ракетный обстрел
Беременная Нюша раскритиковала кукольных женихов: "Принцами не пахнет"
Популярное
Мир. Новости мира
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии

В Германии заявили, что Лукашенко не является легитимным правителем Белоруссии. Общую позицию ФРГ выразил Штеффен Хебештрайт, представитель нового кабмина.

Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Шоу-бизнес
Пользователи высмеяли молодёжный наряд Пугачёвой
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Шоу-бизнес
Возлюбленная Караченцова рассказала об их многолетнем романе
Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров
Гипотезы. Наука
Препарат для лечения алкоголизма эффективен от коронавируса
Политика. Новости и аналитика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о перекрытии транзита газа в Европу
Лукашенко угрожает прибегнуть к жёстким мерам и перекрыть транзит газа
Мир. Новости мира
Лукашенко угрожает прибегнуть к жёстким мерам и перекрыть транзит газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников