Вирусолог о спасительном Т-клеточном иммунитете: "Мастера короноистребления"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, что пока учёные возлагали большие надежды на антитела, супергероями стали так называемые Т-клетки, которые отлично расправляются с COVID-19.

Свой пост в Instagram Анча Баранова назвала картой вирусов-уклонистов.

"Пока большинство учёных (включая Анчу) дружно бегали за антителами, учёные из Вышки (или #ВШЭ по-научному) померили способность разных штаммов SARS-CoV-2 скрываться от распознавания Т-клетками", — написала учёный в своём микроблоге.

Микробиолог объяснила, что у каждого человека свой набор генов главного комплекса гистосовместимости, также известных под названием генетических HLA-вариантов (их сотни!). Учёные проверили все известные разновидности коронавируса на прилегаемость к каждому из наиболее часто встречающихся HLA-вариантов. Выяснилось, что есть люди-везунчики, которые своими HLA-вариантами успешно распознают вирус, "представляя его для своих Т-клеток на блюдечке с голубой каемочкой".

"Ну а те уже — мастера короноистребления. Прямо всю заражённую клетку с вирусом могут "ням-ням", и легко".

При этом есть и люди-невезунчики, которые справляются с вирусом не так эффективно.

"Интересно, что для каждого штамма везунчики и невезунчики — разные. Бывает, у гражданина Т-клетки "дельту" на раз перекусывают, но вот "мю" им уже не разгрызть. А бывает и наоборот", — отмечает Баранова.

Вирусолог рассказала, что коронавирус при мутациях не научился уклоняться от Т-клеточного ответа.

"Даже у граждан с самыми хлипкими HLA-вариантами на корону Т-клеточный иммунный ответ среагирует, а значит Т-клеточная рука протянется и поможет В-клеточной руке, антительной!" — уверила эксперт.

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