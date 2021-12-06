Вирусолог рассказала о конфетах от COVID-19: "Леденцы просто жгут!"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала о революционном открытии австро-немецких учёных, которое поможет защититься от COVID-19.

Анча Баранова поведала об исследовании, которое выявило "убойную силу" йота-каррагинана по отношению к вирусам.

"Испытуемые сначала пососали леденцы с йота-каррагинаном, а потом поплевали в пробирку", — написала профессор в своём Instagram-аккаунте.

Предполагалось, что концентрация йота-каррагинана в слюне превысит пять микрограмм в миллилитре.

"Именно такая концентрация в пробирке убивала 90% риновирусов, вызывающих насморк", — объяснила специалист.

В итоге выяснилось, что "леденцы просто жгут", так как концентрация "волшебного вирусомора" в слюне в 134 раза превысила минимальную норму.

Далее слюну напустили на целую "свору" разнообразных вирусов, в том числе на коронавирус.

"Оказалось, что йота-каррагинан эти #вирусы просто выкашивает. Причем сезонный коронавирус оказался самым слабеньким, пастилка убила его "с запасом" в 30 тысяч раз. Я не опечаталась! 30 тысяч раз!!! Треклятая ковидла оказалась мальца поустойчивей, одна пастилка срубала корону с запасом в 120 раз", — восхитилась результатами вирусолог.

Профессор объяснила, что каррагинан-йота — мега-технологичное средство переработки красных водорослей, которое продаётся под видом добавки E407.

"Гели, глазури, соусы и подливки имеют приятную для языка консистенцию именно благодаря йота-каррагинану. А ещё мороженое и сливки — с её добавлением в эти продукты приобретают нежнейшую кремовую консистенцию", — написала Баранова.

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