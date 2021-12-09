Замглавы по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила основные симптомы заражения омикрон-штаммом COVID-19.
По её словам, сегодня российские исследователи считают, что об "омикроне" могут свидетельствовать следующие признаки:
Доктор медицинских наук также подчеркнула: все эти симптомы, как правило, сопровождаются типичными для коронавируса поражениями лёгких и некоторых других органов, передаёт РИА Новости. Как отметила Руженцова, учёные продолжают выявлять особенности новой разновидности COVID-19 и со временем смогут точнее описать этот штамм.
Младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина добавила, что врачи нередко замечают сыпь у детей, заразившихся омикрон-вариантом коронавирусной инфекции.
В конце ноября специалисты ВОЗ объявили о выявлении "омикрона" в Южно-Африканской республике. Сейчас этот штамм представлен уже в 57 странах.
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