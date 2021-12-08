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Британцы выявили отличительную черту "омикрона" у детей: странная сыпь

Здоровье

Отличительной чертой нового штамма коронавируса у детей может стать "странная" сыпь, заявил британский врач Дэвид Ллойд. У взрослых нарушение кожных покровов при заболевании этим видом COVID-19 не проявляется.

Британцы выявили отличительную черту "омикрона" у детей: странная сыпь

Как отметил Ллойд, до 15% детей, заболевших "омикроном" покрываются "странной" сыпью. Тогда как у взрослых вирус проявляется "более стандартно".

"Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь", — пояснил доктор в эфире британского телеканала Sky News.

Врач добавил, что медикам нужно время, чтобы узнать, как ещё может проявляться "омикрон". Как подчеркнул Ллойд, пока вирус менее "смертоносен", чем "дельта".

"Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", — резюмировал Ллойд.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление ВОЗ. Так, по информации организации, новый штамм коронавируса выявили в 57 странах мира. Большие темпы роста эксперты наблюдают в ЮАР.

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Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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