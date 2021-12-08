Глава "Вектора": пневмония при омикроне развивается в три раза быстрее

Распространившийся по миру коронавирусный штамм "омикрон" может в три раза быстрее, чем другие мутации COVID-19, вызывать пневмонию.

Об этом сообщил вирусолог — иммунолог Александр Семёнов в интервью "Известиям".

По словам руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, у "омикрона" выявлен ещё особенностей: например,

мутация коронавируса, в результате которой этот штамм образовался, обеспечила ему "более лёгкое проникновение" в клетки человеческого организма;

он более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей, и потому пневмония развивается быстрее, чем раньше — не за 10-15 дней, а за 3-5.

вероятно, что вакцины будут чуть менее эффективны в отношении "омикрона", но некритично.

Прогноз "на пандемию" от "Вектора"

Как рассказал доктор Семёнов, сотрудниками его института была разработана математическая модель коронавирусной пандемии, согласно которой, всё теперь зависит от скорости и объёмов вакцинации:

"Если темпы будут хорошими, то, скорее всего, у нас (в России) впереди ещё одна кратковременная вспышка заражений, а потом пандемия пойдёт на спад и заболеваемость станет вспышечной. Если темпы вакцинации снизятся, то прогноз не столь радужный".

Но, несмотря на то, как скоро пандемия закончится, коронавирус останется с нами навсегда, поскольку болеть мы, может быть, и перестанем, но сами вирусы никуда не исчезнут.

"Более того, мы должны готовиться к тому, что и сами коронавирусы нас еще удивят. Это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров".