Распространившийся по миру коронавирусный штамм "омикрон" может в три раза быстрее, чем другие мутации COVID-19, вызывать пневмонию.
Об этом сообщил вирусолог — иммунолог Александр Семёнов в интервью "Известиям".
По словам руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, у "омикрона" выявлен ещё особенностей: например,
Как рассказал доктор Семёнов, сотрудниками его института была разработана математическая модель коронавирусной пандемии, согласно которой, всё теперь зависит от скорости и объёмов вакцинации:
"Если темпы будут хорошими, то, скорее всего, у нас (в России) впереди ещё одна кратковременная вспышка заражений, а потом пандемия пойдёт на спад и заболеваемость станет вспышечной. Если темпы вакцинации снизятся, то прогноз не столь радужный".
Но, несмотря на то, как скоро пандемия закончится, коронавирус останется с нами навсегда, поскольку болеть мы, может быть, и перестанем, но сами вирусы никуда не исчезнут.
"Более того, мы должны готовиться к тому, что и сами коронавирусы нас еще удивят. Это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров".
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