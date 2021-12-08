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ВОЗ: "Омикроном" болеют в 57 странах мира

Мир

По сообщению Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксировали в 57 странах мира.

ВОЗ: "Омикроном" болеют в 57 странах мира

Согласно ежедневному отчёту ВОЗ, в каждой стране, в которой выявлен новый штамм заявили об усилении противоэпидемиологических мер на местном уровне.

"По состоянию на 7 декабря 2021 года омикрон-вариант был подтверждён в 57 государствах", — цитирует сообщение организации ТАСС.

Быстрыми темпами заболеваемость растёт на юге Африки, что вызывает у экспертов беспокойство. Как подчеркнули в ВОЗ, пока не известно, что является "драйвером" для роста показателей.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что новый штамм коронавируса выявили в 19 штатах Америки. По сообщению СМИ США, "омикрону" хватило пять дней, чтобы распространиться на треть страны. Первый заболевший появился в Калифорнии 1 декабря.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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