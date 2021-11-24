Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить

Пустые разговоры и рассуждения о вакцинации не смогут остановить пандемию коронавируса. Об этом заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, если люди продолжат безответственно относиться к прививкам против COVID-19, врачи будут ещё долго бороться с последствиями новых волн инфекции. Проценко подчеркнул в Telegram-канале, что в медучреждениях ежедневно умирают более тысячи россиян, которые не позаботились о подготовке своего организма ко встрече с коронавирусом.

"Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше письмо", — отметил врач.

Речь идёт об открытом обращении известных российских врачей к знаменитостям-антиваксерам. Их пригласили посетить больницы, реанимации и морги медучреждений, чтобы они изменили своё негативное мнение о прививочной кампании против COVID-19.

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