Песков: мир ждут новые волны заболеваемости COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что впереди весь мир ждут новые волны заболеваемости COVID-19, несмотря на снижение заболеваемости во многих регионах России в последние дни.

По его словам, сейчас в стране есть определённая динамика в сторону улучшения эпидемиологической ситуации. Однако пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что власти европейских государств уже объявляют четвёртые и пятые волны инфекции, передаёт РИА Новости.

"Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают новые волны. Все государства мира сталкиваются с одними и теми же проблемами, которые связаны с недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации населения", — сказал государственный деятель.

Он добавил, что в Европе, как и в РФ, продолжают действовать ограничительные меры по коронавирусу. Как отмечает Песков, политики прикладывают "неимоверные усилия", чтобы убедить людей участвовать в прививочной кампании против COVID-19.

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