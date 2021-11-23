Доктор Евдокименко объяснил, с чем на самом деле связаны осложнения при COVID-19

Многие осложнения, связанные с COVID-19 возникают не из-за самого заболевания, а из-за длительного приёма лекарств. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

По его словам, антибиотики, гормоны и другие препараты, которые используются для лечения COVID-19, способны привести к серьёзным осложнениям.

"Я хочу уберечь людей от того, чтобы они сами не использовали такие медикаменты. Самые частые осложнения — скачки давления и уровня сахара в крови. По сути у пациентов начинает развиваться диабет. И это следствие приёма тех препаратов, которые они использовали для лечения коронавируса. Я всегда советую своим пациентам пройти так называемый детокс после антибиотиков и гормонов", — подчеркнул Евдокименко.

Для очищения организма специалист рекомендует приобрести недорогие средства, такие как активированный уголь или ортосифон, чистящий печень. Их необходимо пить в течение трёх-пяти дней, отмечает врач.

Ранее эндокринолог Светлана Шокур заявляла, что при тяжёлом течении коронавируса нередко запускается процесс развития сахарного диабета второго типа. По мнению доктора, это происходит из-за разрушения клеток, отвечающих за контроль глюкозы и выработку инсулина.

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