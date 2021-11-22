Эндокринолог Шокур: COVID-19 может спровоцировать сахарный диабет

Коронавирус может спровоцировать появление сахарного диабета, заявила врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур. По её словам, ранее медики считали, что заболевание только усложняет течение COVID-19.

Как показали клинические исследования, тяжёлое и среднее течение инфекции "бьёт" в том числе и по поджелудочной железе.

"Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в лёгких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", — пояснила Шокур в беседе с РИА Новости.

По её словам, клетки, которые отвечают за контроль глюкозы и выработку инсулина становятся мишенью для атаки вирусом и разрушаются. Кроме того, развивается воспаление, которое усиливается производством активных форм кислорода.

"Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность", — резюмировала эндокринолог.

Как отметила Шокур, многие препараты от коронавируса могут поднимать уровень глюкозы в крови, что становится ещё одним фактором риска.

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