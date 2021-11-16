Во Франции обнаружен новый штамм COVID

Департамент здравоохранения Бретани (северо-западный регион Франции) сообщил, что обнаружен новый штамм COVID-19 "с беспрецедентными изменениями в его спайковом белке".

По данным французских медиков, новый штамм был обнаружен у людей, заразившихся вирусом еще в середине октября. На текущий момент им больны 24 человека во Франции, в том числе 18 детей.

Почему решили, что штамм — новый

Этот вирус, как пояснил местным СМИ представитель французского Минздрава, настолько непохож на все ранее известные варианты коронавируса, что ученым потребовалось много времени, чтобы идентифицировать его.

"Анализ этого штамма не соответствовал ничему, ранее известному, — сказал чиновник. — Он не походил ни на профиль широко распространенного варианта Дельты, ни на другие вызывающие озабоченность штаммы COVID-19. В варианте, который получил название B. 1.640 отсутствует часть его спайкового белка. Этот белок обычно используется вирусом для проникновения в клетки человека и распространения инфекции по организму. Неясно, делает ли эта мутация вирус более или менее заразным".

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) добавил новый штамм в свой список "контролируемых вариантов”.

Власти Бретани заявили, что они успешно отследили всех инфицированных этим вариантом, добавив, что последний зарегистрированный случай был обнаружен 26 октября.

"Завозной случай"

Региональное агентство здравоохранения Франции сообщило, что "вирус был завезён … из-за рубежа”:

житель Нанта, путешествовавший по Африке, привез новый штамм в город Банналек, где он и был впоследствии обнаружен.

К слову, ранее, как рассказывала Pravda. Ru, российские вирусологи предупреждали, что "головотяпы в ноябре привезут нам новые штаммы COVID-19".

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