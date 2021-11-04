Вирусолог из Гамалеи: головотяпы в ноябре привезут нам новые штаммы COVID-19

После возвращения с отдыха за границей, куда россияне отправились в период объявленных в стране нерабочих дней, наши туристы привезут новые штаммы коронавируса.

В этом уверен Александр Бутенко, профессор-вирусолог Центра имени Гамалеи.

Как пояснил Бутенко в интервью радио "Спутник", "головотяпство отправившихся в Египет, Турцию и другие страны" опасно не только тем, что эти люди рискуют своим здоровьем, а прежде всего тем, что они, вернувшись, будут распространять заразу.

"Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. А потом специалисты будут ломать голову: как лечить новые штаммы и какая для них профилактика будет эффективной", — посетовал вирусолог.

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