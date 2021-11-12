Путин предупредил о риске появления более опасных штаммов коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в море могут появиться новые, ещё более опасные штаммы COVID-19. Заявление прозвучало на саммите АТЭС, которая проходила в онлайн-режиме.

"Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции", — цитирует главу государства ТАСС.

Он призвал продолжать борьбу с пандемией и делать всё возможное для укрепления системы здравоохранения стран Азиатско-Тихоокеанского региона, улучшения их ресурсного и технологического обеспечения.

Для достижения этих задач необходимо укреплять международное сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах, добавил российский лидер.

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