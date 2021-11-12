Штаммы коронавируса "Дельта", "Мю", "Лямбда" и "Эпсилон". Что их объединяет и как с ними бороться?

Препаратом, противостоящим универсальным механизмам вирусной атаки, оказался российский Амиксин.

Нынешняя волна COVID-19 не похожа на предыдущие. Среди её особенностей несравненно более высокий уровень заболеваемости и, соответственно, смертности. Причиной трагической динамики являются новые штаммы вируса SARS-CoV-2.

В России выявили уже несколько случаев заражения штаммом коронавируса "Лямбда" и "Мю". "Лямбду" начали изучать с июня 2021 года, тогда сообщалось о случаях заражения в Южной Америке и Великобритании. Штамм "Мю" выявили в начале текущего года в Колумбии. А уже в августе Всемирная организация здравоохранения внесла его в список разновидностей COVID-19, представляющих опасность. Тогда же были выявлены случаи заболевания этим штаммом в США и Европе.

Новое исследование учёных из США показало, что штамм "Эпсилон" обладает свойствами "ускользания" от вакцин. Примерно 97 процентов случаев заражений этим вариантом, также известным как штаммы B.1.427 и B.1.429, были зарегистрированы в США, причем более половины — в Калифорнии. По данным исследователей из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology из Сан-Франциско, у "Эпсилона" есть три мутации спайк-белка, которые ослабляют эффективность существующих вакцин до 70 процентов.

В другом исследовании, опубликованном в журнале Science, сообщается, что мутации штамма разрушают антитела, которые вырабатываются такими вакцинами, как Pfizer и Moderna, и те начинают хуже защищать от инфекции. Согласно отчёту, спайковые мутации также могут отодвинуть на второй план естественные антитела, которые образуются у человека после заражения коронавирусом.

Учёные бьют тревогу. Эффективность иммунизации с помощью вакцин может быть снижена на 50-70 процентов из-за штамма "Эпсилон".

Но есть и хорошие новости.

Первая состоит в том, что учёные обладают достоверными данными о том, что штаммы коронавируса "Мю", "Лямбда" и "Эпсилон" вряд ли вытеснят штамм "Дельта".

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention), штамм "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии, стал доминирующим штаммом коронавируса в мире. Этот штамм составляет более половины всех новых случаев заболевания в Америке. "Дельта" по-прежнему остаётся доминирующей разновидностью коронавируса в России. Сообщалось, что в Великобритании взяли под контроль распространение коронавируса AY.4.2, отделившегося от дельта-штамма. Рано или поздно произойдёт это и в нашей стране.

Вторая хорошая новость в том, что американские исследователи нашли препарат, эффективно подавляющий SARS-CoV-2 благодаря особому механизму действия.

Американская ассоциация микробиологов опубликовала научную статью, в которой описано исследование сорока восьми препаратов из разных стран для оценки противовирусной активности. В результате учёные обнаружили противовирусную активность действующего вещества отечественного препарата "Амиксин" по отношению к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Препарат позволял легче перенести инфекцию, подавлял вирусную активность на раннем этапе заболевания, благодаря активации собственных интерферонов и антител организма человека, которые борются с вирусами.

Как работает "Амиксин"

"Амиксин" — это противовирусный препарат — индуктор интерферонов. Амиксин блокирует размножение вирусов и стимулирует образование в клетках всех типов интерферонов ("Альфа", "Бета", "Гамма" и "Лямбда" — не путать со штаммом SARS-CoV-2). Это позволяет воздействовать на универсальные механизмы вирусной агрессии, единые совершенно для всех вирусов — прикрепление, проникновение внутрь клеток и размножение внутри клеток:

Интерфероны "Лямбда" — это первая линия противовирусной обороны. Эти индукторы иммунного ответа встречают вирусы на этапе прикрепления к слизистой дыхательных путей и мешают их проникновению внутрь клеток. Интерфероны "Альфа" и "Бета" препятствуют размножению вирусов внутри уже заражённых клеток и делают окружающие здоровые клетки устойчивыми к инфекции. Интерфероны "Гамма" — последний рубеж обороны. "Гамма" не позволяет развиться осложнениям, снижает риск затяжного течения коронавирусной инфекции.

Амиксин можно использовать на разных этапах ОРВИ — в начале заболевания, в разгар и при затяжном течении. После приёма максимум концентрации интерферонов, а значит, и максимум активности препарата проявляется уже через 24 часа после приёма, что позволяет не терять драгоценное время.

Также "Амиксин" стимулирует стволовые клетки костного мозга и в зависимости от дозы усиливает антителообразование, уменьшает степень иммунодепрессии. Антитела — важнейший компонент противовирусной защиты организма. Это крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся специальными клетками и предназначенные для нейтрализации вирусов и некоторых других чужеродных веществ. Каждое антитело распознаёт уникальный элемент вируса, отсутствующий в самом организме, — антиген, а в пределах данного антигена — определённый его участок, эпитоп. Связываясь с антигенами на поверхности патогенов, антитела могут либо непосредственно нейтрализовать их либо привлекать другие компоненты иммунной системы, чтобы уничтожать чужеродные клетки или вирусные частицы.

Как продемонстрировало множество научных исследований, препарат "Амиксин" является рациональным и обоснованным выбором против гриппа, ОРВИ и COVID-19 благодаря своему механизму действия.

"Амиксин" — безопасный препарат, совместим с антибиотиками и лекарственными средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний, а также симптоматическими средствами. К тому же индукторы интерферонов, к которым относится Амиксин, включены в новейшую тринадцатую версию временных методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.