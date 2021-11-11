В Госдуме заявили о возможных протестах в случае введения QR-кодов в транспорте

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал Pravda.Ru планы оперштаба по борьбе с коронавирусом подготовить законопроекты о внедрении обязательных QR-кодов в магазинах и транспорте.

"Подобные меры могут применяться в крайне ограниченном объёме и, естественно, по времени это никак не может быть сразу вперёд на девять месяцев без расчёта заболеваемости, распространенности и тому подобное. Я весьма скептически отношусь к возможности введения QR-кодов в общественном транспорте", — заявил депутат.

По мнению Куринного, внедрение подобного законопроекта может породить "протест" у граждан.

"Это может породить, первое, соответствующие проблемы с этим транспортом, второе, такой мощный протест со стороны наших граждан. Поэтому я бы остерёгся пока в части обязательных QR-кодов на общественном транспорте, точно так же, как и в магазинах с товарами первой необходимости", — добавил парламентарий.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили о подготовке соответствующих законопроектов.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", — проинформировали в ведомстве.

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