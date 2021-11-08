Для стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции власти нескольких регионов страны продлили нерабочие дни с этого понедельника.
Так, режим "ковидных" выходных будет действовать:
По сообщению ТАСС, каждый регион самостоятельно установил срок на ограничения.
Ранее Pravda.Ru писала о том, когда можно будет оценить эффект от "мини-локдауна". По словам врачей, результат нерабочих выходных и их влияние на заболеваемость можно будет оценить не раньше чем через неделю. То же самое касается и массовой вакцинации. Как отметили эпидемиологи, для этого необходимо посчитать сколько человек заболело, у скольких оказался положительный ПЦР-тест и показатели госпитализации.
Как подчеркнули специалисты, ещё на оценку "локдауна" повлияет и инкубационный период коронавируса.
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