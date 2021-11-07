Эффект локдауна: врачи рассказали, когда будет виден результат от нерабочих дней

Оценить, помогла ли нерабочая неделя уменьшить распространение коронавирусной инфекции, можно будет не раньше, чем через неделю, заявил врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

По словам врача-эпидемиолога, для взвешенной и информативной оценки необходимо, что главный оперштаб по борьбе с COVID-19 опубликовал статистические данные.

"Прежде всего, число госпитализаций, сам уровень заболеваемости. Пока оценку давать преждевременно, тем более в ряде регионов этот период продлён", — пояснил Выгоняйлов в беседе с URA. RU.

Врач отметил, что говорить об эффекте от вакцинации в нерабочие дни тоже рано.

"Надо помнить, что к вакцинации население повернулось лицом только пару недель назад, то есть, те, кто уже начали, они ещё не сделали вторую дозу прививки", — пояснил эпидемиолог.

Как подчеркнули специалисты, ещё на оценку "локдауна" повлияет и инкубационный период коронавируса. Необходимо учитывать данные, когда у пациента подтвердили заболевание и до момента, когда внесли в базы учёта и статистические данные.

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