Москва лидирует по числу заболевших COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Москве. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусом, с субботы на воскресенье зарегистрировано 4975 пациентов.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4975, 2. Московская область — 3297, 3. Санкт-Петербург — 2251", — цитирует ведомство РИА Новости.

Наименьшее количество заболевших отметили в:

Магаданской области — 32 человека,

Чукотском автономном округе — 18 человек,

Ненецком автономном округе — 14 человек.

Ранее медики рассказали, когда будет виден эффект от нерабочей недели. По словам эпидемиологов, оценивать влияние "локдауна" на распространение инфекции можно будет не ранее, чем через неделю после окончания "длинных выходных". Специалисты подчеркнули, что на это повлияет инкубационный период коронавируса, а также скорость выявления заболевания и вноса в статистические базы учёта.

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