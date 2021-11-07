В Роспотребнадзоре рассказали про отрицательные тесты у больных COVID-19

Спустя несколько дней после заражения коронавирусом вероятность успешного теста на наличие инфекции снижается.

"После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат", — сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Пшеничная подчеркнула, что у SARS-CoV-2 нет симптомов, характерных только для этого вируса. Из-за этого поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно.

Ранее сообщалось, что симптом "ковидных пальцев" всё чаще начал встречаться у россиян. Около 20% пациентов, заболевших COVID-19, имеют кожные поражения. Медики отмечают, что в их основе лежит иммунопатологическое воспаление сосудов.

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