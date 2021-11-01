Путин связал новые вспышки COVID-19 с несвоевременной ревакцинацией

Вспышки COVID-19 в мире случаются из-за несвоевременной ревакцинацией от него, заявил российский президент Владимир Путин.

"В некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию", — цитирует РИА Новости заявление главы государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Путин назвал вакцинацию самым универсальным способом защиты от COVID-19.

Ранее научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев заявил, что ревакцинацию от коронавируса желательно проходить не чаще раза в полугодие. По словам специалиста, слишком частая ревакцинация может привести к иммунологическому параличу.

Как сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, у ревакцинировавшихся "Спутником V" россиян не наблюдается каких-либо сильных побочных эффектов.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", — заявил руководитель центра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.