Вспышки COVID-19 в мире случаются из-за несвоевременной ревакцинацией от него, заявил российский президент Владимир Путин.
"В некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию", — цитирует РИА Новости заявление главы государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Путин назвал вакцинацию самым универсальным способом защиты от COVID-19.
Ранее научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев заявил, что ревакцинацию от коронавируса желательно проходить не чаще раза в полугодие. По словам специалиста, слишком частая ревакцинация может привести к иммунологическому параличу.
Как сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, у ревакцинировавшихся "Спутником V" россиян не наблюдается каких-либо сильных побочных эффектов.
"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", — заявил руководитель центра.
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