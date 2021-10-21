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Учёный предупредил о риске иммунологического паралича при частой ревакцинации

Здоровье

Следствием слишком частой ревакцинации может стать иммунологический паралич, заявил научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

Учёный предупредил о риске иммунологического паралича при частой ревакцинации

"Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками … — развивается иммунологический паралич", — цитирует учёного ТАСС.

По словам Черешнева, ревакцинацию стоит проходить не ранее, чем через полгода.

"Через шесть месяцев — минимальный срок, не чаще", — подчеркнул иммунолог.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, к середине октября в России от COVID-19 привились первым компонентом вакцины 51018767 человек, 47558639 завершили иммунизацию.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 45%.

Ранее зампред российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что для нормализации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране необходимо достигнуть коллективного иммунитета на уровне 80%. Для этого требуется вакцинировать от COVID-19 более 90 млн россиян.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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