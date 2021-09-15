В Роспотребнадзоре посчитали число привитых от COVID-19 россиян

В России менее 50% взрослого населения привилось от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что ещё месяц-два — и будет больше", — цитирует заявление руководителя ведомства РИА Новости.

Попова уточнила, что на данный момент в России полную вакцинацию прошли свыше 39 млн человек.

"У нас ещё, по статистике, 7 миллионов переболевших взрослых россиян. В общем количестве это получается — достаточно неплохая иммунная прослойка", — отметила глава Роспотребнадзора.

Вместе с тем она заявила, что для создания прочного популяционного иммунитета в стране охват населения иммунизацией от коронавируса должен быть значительно больше.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для нормализации ситуации с COVID-19 в стране требуется достижение коллективного иммунитета на уровне 80%. Для этого должны быть привиты от коронавируса свыше 90 млн россиян. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Татьяну Голикову, достичь этого показателя предполагается к ноябрю 2021 года.

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