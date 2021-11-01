Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у ревакцинировавшихся граждан не наблюдают сильные побочные эффекты после "Спутника V".

По его словам, те, кто делают третью прививку, чувствуют себя хорошо.

"Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет", — подчеркнул Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее в институте рассказали, что детский компонент от коронавируса находится в стадии клинических испытаний и уже скоро может появиться в свободном доступе для больниц. Как отметил Гинцбург, все документы на регистрацию уже направлены. Специалисты подчеркнули, что вакцинация подростков "Спутником М" (рабочее название компонента), будет проходить только с разрешения родителей.

Также Гинцбург отметил, что разработчики уверяют в минимальных побочных эффектах для детского организма. Как тогда пояснили в Минздраве РФ, экспертной оценки возможности вакцинации несовершеннолетних от COVID-19 можно ожидать в течение полумесяца.

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