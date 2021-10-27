Когда появится вакцина от COVID-19 для детей, рассказал Гинцбург

Вакцина от коронавируса для детей находится на стадии экспертизы, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, разработчики ждут положительного решения по компоненту.

"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", — рассказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

С названием для "детского" компонента пока не определились. Ранее в Минздрав России центр Гамлеи направил документы на регистрацию вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М". В середине октября Гинцбург обозначил, что препарат может получить название "Спутник М".

Ранее Pravda. Ru писала, что в институте заявили о минимальных побочных эффектах препарата для подростков. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, результатов экспертной оценки возможности вакцинации несовершеннолетних от COVID-19 можно ожидать в течение полумесяца.

В ведомстве отметили, что если компонент одобрят, то вакцинация будет добровольная и с разрешения родителей.

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